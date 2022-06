Homify 360°: Energiesparhaus in Hessen

Die Fassade des Musterhauses ist von einem flachgeneigten Zeltdach und durchgängig bodentiefen Fenstern geprägt. Der quadratische Korpus des Hauses wirkt puristisch und geradlinig. Markant ist auch die durchgängige Übereckverglasung, sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss.

Auf diesem Bild sehen wir den aufgeständerten Balkon, der gleichzeitig einen überdachten Terrassenbereich bildet.

Zu finden ist das Gebäude in Bad Vilbel, einem für seine Mineralquellen bekannte Stadt nördlich von Frankfurt am Main. Wer demnächst einen Ausflug nach Bad Vilbel plant, sollte in der Ludwig-Erhard-Straße die Augen offen halten.