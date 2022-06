Funktionales und ästhetisches Einfamilienhaus

Wir fahren ins Nachbarland Polen und besichtigen ein Haus, das wie aus einem Guss zu sein scheint. Auf einem Landstück in der Nähe einer Wohnhaussiedlung gelegen, nimmt das Einfamilienhaus mit der Bezeichnung Haus 27.1 eine Extra-Stellung durch seine individuelle Gestaltung ein und zieht uns sogleich in den Bann. Denn so ein Objekt sieht man nicht alle Tage. Konzipiert und entworfen wurde es von den Architekten von Majchrzak Pracownia Projektowa, die Ästhetik und Funktionalität gekonnt miteinander vereinen.