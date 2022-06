Von der Ruine zum Traum-Loft

Wir beginnen mit einem Einblick in den alten Kuhstall und zeigen euch, wie es hier aussah, bevor unsere Experten mit ihrer Arbeit begannen. Das leerstehende Gebäude war in einem sehr schlechten Zustand und über Jahre hinweg einfach seinem Schicksal überlassen worden. Kaum vorstellbar, dass in dieser schmutzigen, dunklen und heruntergekommenen Umgebung bald ein moderner Wohntraum entstehen sollte…