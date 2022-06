Wärme und Funktionalität in jeder Ecke

Wohn- und Essbereich gehen in dem offenen Raumkonzept fließend ineinander über. Vereinendes Element ist der durchgängig verlegte Fußboden in Form von quadratischen Fliesen. Diese bieten der hellen Couch und dem edlen Esstisch gleichermaßen die richtige Kulisse. Die Glasfront zum Garten hin kann komplett geöffnet werden und gibt so den Zutritt zum Außenbereich frei.