Die besten Tipps, um im Homeoffice die Produktivität zu steigern

Der Schreibtisch spielt für die Produktivität im Home Office eine große Rolle – hier kommt es vor allem auf den individuellen Stil und die persönlichen Wünschen an. Von Vorteil sind pflegeleichte Oberflächen, die wenig zerkratzen und auf denen Ränder von Kaffeetassen und ähnliche kleinere Malheurs einfach entfernt werden können. Sinnvoll kann es zudem sein, einen Tisch zu wählen der sich in der Höhe verstellen lässt, so dass er an die eigene Größe angepasst werden kann und das lange Sitzen am PC möglichst bequem ist. Um herumhängende Kabel von verschiedenen elektronischen Geräten zu bändigen eignen sich Schreibtische, die eine versteckte Kabelführungsleiste bieten. Meist wird hierfür durch ein Loch in der Tischplatte das Kabelwirrwarr in einer Führung unter der Platte entlang geleitet. Einige Tische bieten auch Körbe unter der Arbeitsplatte in denen beispielsweise Verlängerungskabel einen Platz finden können. Ein geordnetes Umfeld über das man sich nicht ständig ärgern muss, hilft, sich auf die eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren.