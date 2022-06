Symmetrie im Garten

Die Wahl der Pflanzen ist essentiell wichtig, wenn man einen perfekt symmetrischen und topgepflegten Garten haben will, denn nicht alle Bäume, Büsche und Blumen lassen sich gerne und einfach zähmen. Die Basis bieten langsam wachsende Hecken und Buchsbäume, die sich perfekt in Form bringen lassen. Dazu kommen Bäume und je nach Jahreszeit Blumen, wobei vor allem auf eine einheitliche Farbgestaltung zu achten ist. Denn wenn sich gelbe, rote, blaue und weiße Blüten um die Aufmerksamkeit des Betrachters streiten, ist die ganze Symmetrie und Eleganz schnell dahin. Am besten arbeitet man sich nach einem vorher festgelegten Farbschema durch das Gartenjahr und hat so die Möglichkeit, sich nacheinander an den unterschiedlichen Farben zu erfreuen.