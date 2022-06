Wohnraumerweiterung auf vier Rädern

Heute haben wir eine richtig coole Wohnidee für all diejenigen unter euch, denen ihr Haus irgendwie zu klein ist. Wenn das Zuhause zu eng wird, muss man nicht zwangsläufig anbauen oder den Dachboden ausbauen lassen. Man kann auch mit viel weniger Aufwand seinen Wohnraum erweitern. Unsere britischen Experten von Plankbridge bauen nach dem Vorbild von traditionellen viktorianischen Schäferwagen coole Hütten auf Rädern, die man sich in den Garten stellen kann. Das sieht nicht nur toll aus, sondern bietet nach Belieben Platz für verschiedene Räume. So könnt ihr zum Beispiel euer Arbeitszimmer, ein Atelier oder das Gästezimmer ganz einfach auslagern und gewinnt so im Haus Wohnraum hinzu. Wir zeigen euch einige bezaubernde Beispiele für eine solche Hauserweiterung auf vier Rädern.