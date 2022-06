homify 360°: Großes Sichtbetonhaus in Lustenau

Heute zeigen wir euch ein luxuriöses Einfamilienhaus, in dem man sich durchaus vorstellen könnte Urlaub zu machen. Gebaut wurde das Haus im Zentrum von Lustenau in Österreich, einer ruhigen Gegend in Vorarlberg.

Das Gebäude weist ein klare Formensprache auf und legt den Fokus auf die Verwendung markanter Materialien: Sichtbeton, Glas und Kupfer. Durch die Materialität der Fassade wird eine klare Trennung des Haupt- und Nebengebäudes geschaffen. Gestalterisches Highlight ist die Kupferfassade, die für eine natürliche, diffuse Belichtung am Tag und für eine spannende Lichtsituation in der Nacht sorgt.