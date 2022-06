Traumhaus in den Tropen

Wer träumt nicht vom Haus am Meer irgendwo in tropischen Gefilden? Für die Kunden unserer brasilianischen Experten von Escala Arquitetura ist dieser Traum wahr geworden. Sie ließen sich in der Küstenstadt Angra in Rio de Janeiro ein Sommerhaus der Extraklasse bauen und können so nun ein echtes tropisches Paradies ihr Eigen nennen – Pool, Palmengarten und private Bootsanlegestelle inklusive. Das Haus selbst ist eine gelungene Mischung aus traditioneller kolonialer Architektur, exotischer Strandhütte und modernem Design und lädt Bewohner wie Gäste zum Entspannen, Genießen und Verweilen ein. Bereit für unseren Rundgang durch dieses eindrucksvolle Zuhause?