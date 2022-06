Von der Landhausruine zum rustikalen Traumhaus

Der Blick ins Schlafzimmer vor den Renovierungsarbeiten zeigt, dass das Haus nicht nur optisch, sondern auch in Sicherheitsfragen zu wünschen übrig ließ. Hier wurde die Decke mit einer abenteuerlichen Konstruktion aus Holzpfählen und Ziegelsteinen gestützt. Die zusammengewürfelten Möbel, die seit Jahrzehnten nicht erneuerte Farbe an den Wänden und die veralteten Fenster trugen ebenfalls nicht gerade dazu bei, dass man sich in diesem Raum wohlfühlte.