Horrorhaus wird spannender Design-Traum

Im Grunde war es nicht mal ein wirkliches Haus, das die Basis für den Umbau darstellte. Vier überwucherte Steinwände waren alles, was noch da war. Die Natur hatte im Laufe der Zeit die Ruinenmauern zurück erobert und allerlei Büsche und Bäume dort wild wachsen lassen. Wenn auch vom herrlichen Abendrot so schön angestrahlt, bedurfte es doch einer starken Vorstellungskraft, sich auszumalen, was hier einmal stehen würde. Neugierig? Der zeitgenössische Ansatz beeindruckt euch garantiert!