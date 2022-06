Moderne Wohnideen aus Holz

Diesen Beistelltisch haben wir bei smartshack entdeckt. Walther überzeugt mit seinem modernen Look, dem hochwertigen Holz und erinnert an eine durch und durch gelungene Mischung aus skandinavischem und japanischen Design, angelehnt an Bauhaus-Ideen. Walther wird in einer Weimarer Tischlerei hergestellt, die anstatt billiger Massenware ausschließlich hochwertige Einzelstücke vertreibt.