Elegante Holzvilla mit Luxus-Flair

Das Wohnzimmer spiegelt die gleiche moderne Eleganz wider wie die Außenfassade des Hauses. Der Raum profitiert von der doppelten Deckenhöhe und den riesigen Glasflächen, die den Blick in Richtung Garten freigeben. Auch das Holzthema von draußen wird im Inneren fortgeführt. Zusammen mit grauem Backstein rund um den Kamin und dem dunklen Holzboden ergibt sich so ein rustikales, aber edles und sehr wohnliches Ambiente, welches durch moderne Möbel und Accessoires unterstrichen wird. Die blauen Sofas bringen einen Hauch Farbe ins Spiel, während sich der Rest der Einrichtung in gedeckten Naturtönen zurückhält.