Umgestaltung: Von der schäbigen Dachterrasse zur Wellnessoase

Langsam, ganz langsam wird es Frühling und sobald es draußen endlich wärmer wird, wollen wir die Zeit nicht mehr zuhause verbringen, sondern raus in die Natur und ganz viel Sonne tanken. Am besten bieten sich neben den öffentlichen Plätzen die eigenen Balkone oder Dachterrassen an, die sich nach einem langen Winter sehr über gestalterische Zuwendung freuen.

Für all diejenigen, die also in der Stadt leben und über den Luxus einer Dachterrasse verfügen, sollte dieses Projekt besonders interessant sein. Denn wir zeigen euch wie das Architekturbüro Karl Kaffenberger aus einer heruntergekommenen Dachterrasse eine wahre Oase der Entspannung in der Stadt verwirklichte.