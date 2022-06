Modernes Haus mit tollen Highlights

Von der Straße aus wird das Ausmaß des Hauses erst einmal so richtig deutlich. Zwei zueinander verschobene kubische Körper bestimmen den Bau und das äußere Erscheinungsbild. Die vorrangig in Weiß gehaltene Fassade gesellt sich in harmonischer Weise zum Feldstein des Unterbaus sowie zu der Mauer. Die Auskragung dient nicht nur als Überdachung für den Eingangsbereich, sondern hält ebenso einen Balkon bereit und dient zusätzlich als Terrasse des oberen Stockwerkes, von wo aus jeweils ein Blick in die herrliche Weite genossen werden kann.