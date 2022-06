Innovative Beleuchtungsideen

Unsere Experten von Nachtfalter stellen bezaubernde Lampen in liebevoller Handarbeit her. Aus Linien und Flächen formen sie Licht und Schatten, gekleidet in wunderbare Materialien. Ob Papier, Textil oder Holzstruktur – jeder Lampenschirm ist mit Hingabe entworfen, mit Liebe gefaltet und nun bereit, für euch zu leuchten.