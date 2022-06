Kapelle der Stille in Helsinki

Mitten im Herzen Helsinkis, dort, wo Finnland am hektischsten und lebendigsten ist, steht die Kapelle der Stille (Chapel of Silence) des finnischen Architektenteams K2S architects und bietet den gestressten und gehetzten Bürgern der Stadt eine Oase der Ruhe, Entspannung und Reflexion. Doch nicht nur die Funktion des Gebäudes ist eine ganz Besondere, auch die Optik sticht aus dem turbulenten, lauten und schmutzigen Großstadtleben heraus: Mit ihrer kurvigen Holzfassade und dem warmen Licht im Inneren heißt sie Besucher willkommen und beschützt sie vor dem kontrastierenden Großstadtleben. Wir haben mal einen Blick in diese besondere Kapelle geworfen, die so auf der Welt wirklich einzigartig ist.