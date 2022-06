Welche Farbe fürs Schlafzimmer?

Bye bye, langweiliges Weiß! Beruhigend, gemütlich und nicht zu aufregend – so sollten die Farben für unser Schlafzimmer sein. Weshalb Rot daher meistens nicht in Frage kommt und warum Grün und Blau so beliebt sind, erklären wir mit Einrichtungsbeispielen unserer Experten.