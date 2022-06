Große Häuser

Dieses langgestreckte Wohnhaus mit Klinkerfassade befindet sich in einem denkmalgeschützten Gutspark in Potsdam, direkt am Groß Glienicker See anliegend. Aus Denkmalschutzgründen musste sich der Neubau optisch in die Umgebung des Parkes einfügen, was vor allem aufgrund der Materialwahl gelang. So wurde das massive Erdgeschoss mit sandfarbenem Backstein verkleidet während das Obergeschoss mit seiner Holz-Glas-Fassade den transparenten Kontrast bildet. Das Satteldach hat eine leichte Neigung von 25 Grad, wodurch es optisch beinahe einem Flachdach gleichkommt und den oberen Räumen dennoch Schatten spendet. Im Inneren gliedert ein großer Kamin die sonst offene Struktur in Wohn- und Essbereich und die großen Panoramafenster geben den Blick auf den See frei.