Accessoires aus Marmor

Beim Stichwort Marmor denken wir an blitzblanke Böden, edle Waschbecken, antike Säulen und Skulpturen, aber das luxuriöse Material hat längst schon unseren Alltag erobert und findet sich inzwischen auch auf Alltagsgegenständen wie Kerzenständern, Vasen, Blumentöpfen und sogar Tischsets. Wer sich ein wenig abheben will vom Mainstream-Einheitsbrei steckt Kakteen und Kerzen jetzt also in edlen Marmor. Die Accessoires, die unser Experte Manuel Barbieri entworfen hat, sind ebenso edel wie alltagstauglich und genauso schick wie lässig. Eine erfrischend moderne Art, Marmor zu verarbeiten!