Relaunch der Brasserie 1806 in Düsseldorf

In Düsseldorf standen unsere Experten von Dreiklang-Hotelkonzepte vor der Aufgabe, den Relaunch des berühmten Gourmet-Restaurants Brasserie 1806 im Fünfsternehotel Breidenbacher Hof zu gestalten. Die Umsetzung ging in nur fünf Werktagen über die Bühne und das Ergebnis kann sich nicht nur sehen lassen, sondern der Erfolg der Umgestaltung schlägt sich auch in den Zahlen des Restaurants nieder: So konnte die Brasserie 1806 nach dem Relaunch ein Umsatzplus von 29% verzeichnen und die Hotelgastbuchung im Restaurant ist zum Lunch von 5 auf 12% gestiegen.