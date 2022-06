homify 360°: Vom Ein- zum Zweifamilienhaus in Winterthur

Absolut konträr gestaltet sich die Ansicht der beiden Häuser. Zur linken Seite sehen wir den modernen Anbau, der sich durch seine minimalistische und zugleich verspielte Architektur von dem mehrgeschossigen Wohnhaus zur rechten Partie absetzt.

Die Erschließung beider Gebäude erfolgt von nord-östlicher Seite. Aufgrund der Ausrichtung, wurde auf Öffnungen verzichtet. Der längliche Anbau schließt an der Stirnseite des Bestandes an. Prägnant ist das zweifach geknickte Dach des Neubaus. Es entsteht eine Unterbrechung, sodass der Entwurf Strenge verliert. Jedoch nimmt das Dach an den zwei Bruchstellen Schwung auf und gewinnt wieder an Kraft.

Das Dach liegt auf den Wänden und kragt darüber hinaus. Darunter wurden umlaufende Eichenstützen gestellt, die das leicht gefaltete Dach tragen. Die erhöhte Bodenplatte erweckt den Eindruck, das Volumen würde schweben. Die Kanten der Decke wurden mit Kupfer verkleidet und ergeben ein stimmiges farbliches Gesamtbild zu dem pastellligen Grün. Die Gaupen des Bestandes wurden ebenso mit Kupfer ummantelt, sodass eine materielle Verbindung zum Neubau geschaffen wird.

Die Wegeführung, die mit Split angelegt wurde, ist scheinbar wahllos und scheint sich nach keinem gängigen Muster zu orientieren. Die Aussparungen wurden mit Bodendeckern bepflanzt.