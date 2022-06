Ideen fürs Wohnzimmer

Wenn man Nutzungen innerhalb eines Raumes kombiniert, ist es wichtig, diese dennoch mindestens optisch voneinander zu trennen. Anderenfalls regiert schnell Unruhe im Wohnzimmer und genau das wollen wir hier vermeiden. Hier sehen wir, wie man es richtig macht: Der Raum ist Wohnzimmer auf der einen und Arbeitszimmer auf der anderen Seite – und was bietet sich da besser an, als ein Bücherregal, um die beiden Bereiche zu separieren? – Ein außergewöhnliches Bücherregal! Dieses Exemplar zieht alle Blicke auf sich und sorgt damit gleichzeitig für einen tollen optischen Mittelpunkt, der auch noch absolut praktisch ist. Schließlich brauchen wir Literatur nicht nur am Schreibtisch, sondern nehmen sie auch gern mit aufs Sofa!