Schönes Wohnhaus mit interessantem Bonus

Das Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe des mittelalterlichen Dorfzentrums von Muttenz. Dominiert wird die Bebauungsstruktur von Häusern aus den 1930er- und 1940er-Jahren, die kleinere Formate aufweisen. Das Mehrfamilienhaus ist in etwa fünf mal größer als die benachbarten Häuser und sticht aufgrund des Volumens enorm hervor. Der fünfeckige Baukörper siedelt sich quer zur Straßenflucht an und reiht sich dadurch in die konventionelle Bebauungsstruktur ein.