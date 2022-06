270. Geburtstag von Alessandro Volta

Essen über offenem Feuer zuzubereiten hat zwar auch heute noch seinen Reiz, allerdings eher an entspannten Sommerwochenenden im Garten und nicht im stressigen Alltag. Deshalb setzen wir auch in diesem Bereich unseres täglichen Lebens auf Elektrizität – und zwar so modern wie möglich. Mit dem Velvet Backofen von der ERGE GmbH hat der Touch Screen auch in unsere Küchen Einzug gehalten. Über sein sensorgesteuertes Display lassen sich nicht nur Funktionen wie Ober- und Unterhitze, Grill, Heißluft, Auftauen, Warmhalten etc. einstellen, sondern auch Kochrezepte speichern.