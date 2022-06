Moderne Badezimmerideen

Der VIANTO von blomus ist ein geschmackvoller Duschwischer, der für den perfekten Durchblick in eurem Badezimmer sorgt. Im Vergleich mit anderen Wischern überzeugt er durch sein besonders stilvolles Design. Durch seinen festen Silikoneinsatz und seine praktische Form liegt er gut in der Hand und Wasserflecken in der Dusche können einfach beseitigt werden. Eine Schlaufe an der Seite des Wischers ermöglicht das Aufhängen an der Armatur – so ist der Wischer nach dem Duschen stets griffbereit. Besonders auffällig ist seine innovative und platzsparende Optik, ohne Stiel. So kann VIANTO durch sein kompaktes Format auch in einer Schublade oder im Badschrank verstaut werden.