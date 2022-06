In der Architektur meint der Begriff zeitgemäßes Design oftmals eine kubische Bauweise, die sich auf Einfachheit besinnt. Verspielte Dekore und Muster finden heute keinen Platz mehr. Man fokussiert sich auf das Wesentliche. Die Dinge müssen in der überladenen und schnellen Welt funktionieren und auf den Punkt gebracht werden. Es fehlt die Zeit, sich mit komplizierten Dingen zu beschäftigen und sie zu hinterfragen. Ein logischer, einfacher und selbsterklärender Aufbau ist demnach zwingend notwendig. Ebendiese Denkweise wird in die Architektur übertragen. So ist der Fokus auf Funktionalität ausgerichtet, weil es das Leben vereinfachen soll. Das bedeutet in der Umsetzung: ein klarer Grundriss, keine separierenden Wände und fließende Räume.