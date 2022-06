Modern und traditionell stilvoll vereint

Die Küche zeigt sich in moderner Gestalt und bietet eine gute Mischung zwischen alt und neu. Auch farblich orientierte man sich an der Fassade des Ensembles. Die kubische Formensprache der Schränke nimmt die des Anbaus auf. Das hölzerne Gebälk wurde an manchen Stellen sichtbar gemacht und erzeugt ein spannendes Dekorationselement und zugleich eine statische Funktion. Die Beleuchtung der Küche zeigt sich schlicht und geschieht anhand von drei zylinderförmigen Edelstahlleuchten, die in einer Reihe montiert wurden.

