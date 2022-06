Feng Shui im Schlafzimmer

Die Position des Bettes im Schlafzimmer ist laut Feng Shui der wichtigste Aspekt überhaupt. Idealerweise steht es mit dem Kopfteil an einer festen Wand, was Schutz und Sicherheit repräsentiert. Dabei ist darauf zu achten, dass sich in der Wand keine Wasser- oder Heizungsleitungen befinden, welche die Nachtruhe stören könnten. Außerdem empfiehlt es sich, sowohl Tür und Fenster im Blick zu haben, aber wiederum nicht genau dazwischen zu liegen, um Zug zu vermeiden. Ach ja: Mit den Füßen zur Tür oder zum Fenster zu liegen, ist auch schlecht fürs Chi. Es ist also gar nicht mal so leicht, die perfekte Position für das Bett zu finden.