10 pflegeleichte Zimmerpflanzen

1. Yuccapalme

Sie gehört zu den beliebtesten Zimmerpflanzen und ist wahrscheinlich in jedem dritten Wohnzimmer zu finden. Der Stamm der Yucca-Palme ist gerade und verholzt, ihre Blätter sind spitz und lang. Diese Pflanzen wachsen recht schnell und fühlen sich in tiefen Töpfen und an halbschattigen bis sonnigen Plätzen wohl. Die Erde sollte immer leicht feucht sein, bei Sonne und Wärme muss die Yucca-Palme daher häufiger gegossen werden.

2. Drachenbaum

Der Drachenbaum ist ähnlich beliebt wie die Yucca-Palme und hat ebenfalls schmale, sehr spitze Blätter, die einen regelrechten Busch bilden. Der Drachenbaum braucht nur wenig Wasser und kommt auch an schattigen Plätzen prima klar. Man sollte ihn nur vor Zugluft schützen und sicher stellen, dass die Erde in seinem Topf nie ganz austrocknet.

3. Schwiegermuttersitz

Der kugelige Kaktus mit dem lustigen Namen ist wohl der Beliebteste seiner Art. Ursprünglich stammt er aus Mexiko und entwickelt sich dementsprechend auch am besten, wenn er an einem sonnigen Standort stehen darf. Im Sommer kann er bedenkenlos im Garten oder auf dem Balkon bleiben, das Einzige, was er nicht verträgt, ist Staunässe, die zum Verfaulen der Wurzeln führen kann.

4. Gummibaum

Der Gummibaum wird aufgrund seiner ebenso einfachen wie hübschen großen grünen Blätter überall geliebt und geschätzt. Noch dazu gehört er zu den pflegeleichtesten Zimmerpflanzen und kommt mit wenig Wasser und nicht ganz so viel Licht hervorragend aus.

5. Grünlilie

Grünlilien sind wachstumsfreudig und genügsam. Sie geben sich auch mit schattigen Plätzen und ungewöhnlichen Standorten wie zum Beispiel auf Schränken zufrieden. Nach der Blüte bildet sie kleine Ableger, die man sofort weiterverpflanzen kann.

6. Zitronenbaum

Die perfekte Zimmerpflanze für alle, die ein wenig mediterranes Flair in ihrer Wohnung zu schätzen wissen. Der Zitronenbaum liebt helle, luftige und sonnige Plätze und ist daher vor allem im Wintergarten bestens aufgehoben. Im Sommer kann er auch auf den Balkon oder die Terrasse umziehen.

7. Elefantenfuß

Wie sein Name schon sagt, hat der Elefantenfuß einen unten sehr breiten und dann schmal werdenden Stamm. Er überzeugt nicht nur mit seiner außergewöhnlichen Optik, sondern auch durch seine Genügsamkeit, denn er braucht nur wenig Wasser, das er in seinem dicken Stamm speichert.

8. Gliederkaktus

Seinen Namen trägt der Gliederkaktus aufgrund seiner vielen zergliederten Zweige. Im Winter kann er mehrmals üppig blühen und muss wie die meisten Kakteen nur selten gegossen werden.

9. Schwertfarn

Den Schwertfarn sieht man oft in Hängekörben oder auf Podesten, von denen er sich ganz lässig herunterbaumeln lässt. Diese Zimmerpflanzen sind ausgesprochen langlebig, pflegeleicht und anspruchslos. Sie brauchen nur einen hellen Standort und immer feuchte Erde im Topf, dann sind sie glücklich.

10. Bogenhanf

In den 60er Jahren war der Bogenhanf mit seinen schwertförmigen Blättern wohl in jedem zweiten Wohnzimmer zu finden. Und da nun mal alles irgendwann wiederkommt, feiert auch diese Zimmerpflanze momentan ein Comeback. Kein Wunder: Sie sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch absolut hart im Nehmen. Zu kalt sollte sie nicht stehen, aber sonst stellt sie keinerlei Ansprüche an ihren Standort und übersteht sogar längere Trockenperioden.