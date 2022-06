homify 360°: Ein Haus am See mit Himmelblick

„Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein” – wenn wir diese Worte sagen können, haben wir unseren liebsten Platz in der Welt gefunden und möchten dort auch für immer bleiben. So geht es auch einem Hausbesitzer bei Bad Segeberg in Schleswig Holstein. Sein Haus mit direktem Blick auf den See möchte er nie wieder hergeben und dort auch seine Altersruhe finden. Ein paar Wünsche wären da allerdings noch: der Wohnraum soll erweitert und die Wohnqualität noch erhöht werden. Was ursprünglich als Dachgaube geplant war, wurde schließlich zum einem kompletten Neubau eines Wohnbereichs. Die Architekten Stadie + Stadie leisteten bei dem Entwurf des Neubaus so kreative und innovative Arbeit, dass sie den Hausherren von diesem einzigartigen Projekt überzeugen konnten.

Das Architekturbüro Stadie + Stadie hat sich auf energieeffiziente Architektur spezialisiert und bietet zusätzlich eine individuelle Energieberatung an. Und was seit dem 1. Mai besonders wichtig ist: Stadie + Stadie ist berechtigt, Energieausweise auszustellen.

Bei dem Haus am See sorgt beispielsweise ein Wärmedämmverbundsystem mit Schmalverblender für einen geringeren Energieverbrauch. Durch den Neubau kann das Haus zukünftig sogar noch energieeffizienter genutzt werden.