homify 360°: Drei kleine, schwarze Häuser in Zellerndorf

Der Garten des Hauses bietet der Familie, insbesondere den kleineren Bewohnern, eine große Auslauffläche. Ein langezogener Pool, der in den patiogleichen Ausschnitt gesetzt wurde, nimmt die Formensprache der Kuben stimmig auf.

Die Anordnung der Baukuben orientiert sich an der traditionellen Geschossbauweise. Diese verfügen in den meisten Fällen über drei Stockwerke, die sich im Keller, Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss gliedern. Hierbei erfüllt jede Etage eine andere Funktion, in den meisten Fällen: Lagern, Wohnen und Entspannen. Diese klassische Bauweise wurde hier übernommen, jedoch gestückelt und findet auf nur einer Ebene statt. Zusätzliche Inspiration lieferten bei diesem Projekt die landwirtschaftlichen Streckhöfe, die eine lineare, eingeschossige Struktur aufweisen.