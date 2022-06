homify 360°: Eine Luxusresidenz in Tel Aviv

Und schon wieder haben uns unsere Experten mit einer imposanten Luxusvilla vollkommen aus den Latschen gehauen. Das heutige Schmuckstück steht in Tel Aviv und hebt das Konzept Luxus auf ein völlig neues Level. Vom Pool bis zum Billardraum und vom mondänen Salon bis zum Pavillon im Grünen bleiben hier wirklich keine Wohnwünsche unerfüllt. Die Interior Designer von Scultura & Design wissen eben genau, was sie tun, denn sie gestalten schon seit 1989 die luxuriösesten Anwesen und die exklusivsten Villen rund um den Globus in einer einzigartigen, voll auf den Auftraggeber ausgerichteten und durch und durch beeindruckenden Art und Weise.