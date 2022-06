Die Couch ist unbestritten einer der Lieblingsplätze in den eigenen vier Wänden. Und in diesem Fall müssen wir zugeben: Je größer, umso besser! Eine gemütliche XXL-Couch und große Sofalandschaften laden einfach zum Verweilen und Entspannen ein. Sei es die große Sitzfläche auf der wir alle viere von uns strecken können oder die scheinbar unendliche Anzahl an Kissen, in denen wir so gerne versinken – ein großes Sofa bietet einfach einen perfekten Rückzugsort.

Die Modelle unserer Experten zeigen, wie vielseitig XXL-Sofas sein können und dass sie auch durchaus mehr zu bieten haben als man auf den ersten Blick vermuten mag.