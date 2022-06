Backsteinhäuser

So up to date kann Backstein sein: Dieses Einfamilienhaus in Nettetal zeichnet sich durch eine klare Formensprache aus, welche insbesondere durch die Gliederung von Klinkerfassade und großformatigen Fensteröffnungen erzielt wird. Das Gebäude wurde als Passivhaus geplant und ausgeführt und erfüllt höchste technische Anforderungen. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach macht es zu einem EnergiePlus Haus.