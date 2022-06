homify 360°: Modernes Landhaus in England

Das Haus, das wir euch heute zeigen wollen, ist nicht nur dank seiner ruhigen Lage in der idyllischen Grafschaft Cheshire im Nordwesten Englands ein absolutes Traumhaus, sondern auch aufgrund seiner hochwertigen Architektur, der modernen Nachhaltigkeit und der eindrucksvollen Innenraumgestaltung. Kein Wunder also, dass unser Experte Nicolas Tye für dieses Projekt bereits mit einem Architekturpreis ausgezeichnet wurde. Werft mit uns einen Blick auf und in dieses preisgekrönte Traumhaus auf dem Land.