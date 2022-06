Superbude II – unkonventionelles Ho(s)tel in Hamburg

Normale Hotels sind euch irgendwie zu spießig, aber im Hostel fehlt euch dann doch der Service? Dann seid ihr in der Superbude II im Hamburger Schanzenviertel genau richtig. Hier bekommt ihr nämlich den perfekten Mix aus unkomplizierter Hostelübernachtung und dem vorzüglichen Service eines bestens ausgestatteten Hotels. Und das alles in einem ganz besonderen Ambiente, für das unsere Experten von Dreimeta verantwortlich sind. Unkonventionell, authentisch und originell sind wohl die Adjektive, die das abgefahrene Interior Design der Superbude II am besten treffen, aber Bilder sagen ja bekanntlich mehr als tausend Worte, deshalb kommen hier die Fotos des Projekts…