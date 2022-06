Die Welt zuhause: Landkarten und Globen

Bellerby and Co Globemakers

Bellerby and Co Globemakers

Unsere erste Wohnidee lässt die Herzen von Nostalgikern und Vintage-Fans mit Sicherheit ein paar Oktaven höher schlagen. Alte Weltkarten und Globen, die uns die Erde zeigen, wie sie vor langer Zeit einmal wahrgenommen wurde, sind schließlich die perfekte Ergänzung einer jeden Vintage Deko. Bei Bellerby and Co. Globemakers gibt es eine stattliche Auswahl handgefertigter Unikate in verschiedenen Farben und Größen.