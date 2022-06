Mit 3 Tipps bereit für die schönen Tage: Den Balkon frühlingsfit machen

1. Zum frühlingsfitten Balkon gehören natürlich auch saubere und gemütliche Balkonmöbel. Holt sie aus dem Winterquartier, entfernt die Abdeckungen und reinigt sie einmal gründlich, bevor die Polster draufkommen und ihr ganz entspannt die ersten Sonnenstrahlen genießen könnt.

2. Last but not least könnt ihr jetzt schon mal über die passende Deko nachdenken, die euren Balkon in den kommenden Monaten verschönern soll: Kerzen, Laternen, Lampions, Lichterketten, Kissen, Tischdecken, bunte Übertöpfe und Co. verleihen der Wohlfühloase Balkon den letzten Schliff und die Suche danach versüßt euch garantiert die letzten Wochen bis zum offiziellen Frühlingsbeginn.