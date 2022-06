Moderne Kamine

Genauso wenig wie Kerzenlicht wird auch knisterndes Kaminfeuer nie aus der Mode kommen – so lange man den richtigen Kamin dafür hat! Klobige Öfen waren gestern. Der Kamin von Heute hat vielmehr große Glasfronten, ist ganz unscheinbar in die Wand integriert und fügt sich somit perfekt in den Wohnraum ein.