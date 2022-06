Ankleide einrichten – so funktioniert's:

Eine weitere Möglichkeit, in kleinen Schlafzimmern eine Ankleide zu integrieren, sind Raumteiler und Paravents. Wenn man auf keinen begehbaren Kleiderschrank zurückgreifen kann, schafft man so zumindest einen Ankleide-Bereich. Paravents haben in großen wie in kleinen Räumen den Vorteil, dass man so Kleidungsstücke und Accessoires aus dem Sichtfeld nehmen kann, die spontaner Besuch nicht sehen soll (Unterwäsche, Socken, peinliche Fehlkäufe… ) und man zum anderen in Ruhe Klamotten anprobieren kann. Im Grunde sind Paravents wie die Umkleidekabinen in Kaufhäusern – mit dem Unterschied, dass hier schöneres Licht ist und man völlig brav bleibt anstatt weitere Tüten mit nach Hause zu schleppen.