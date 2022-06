Ein ganz besonderes Haus

Die Forschung an dem Aktivhaus verläuft in enger Kooperation mit der Universität Stuttgart. Im Verlauf der Beobachtung werden der Energieverbrauch, die Erzeugung sowie weitere hochrelevante Faktoren permanent gemessen und im Anschluss von der Universität wissenschaftlich ausgewertet.

Wenn ihr Interesse habt, das Aktivhaus zu besichtigen, gibt es die Möglichkeit, sich in der ersten Nutzungsphase über die angewandte Bautechnik und das Energiekonzept direkt in dem Haus zu informieren. Auf die Probe gestellt wird das Haus in der zweiten Phase, in der sich zwei Studenten glücklich schätzen und in das Aktivhaus einziehen.