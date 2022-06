Dass Grün gut tut und sich Pflanzen positiv auf das Klima, unsere Gesundheit und unser Seelenleben auswirken, ist bekannt. Doch nicht überall ist Platz für großzügige Gärten und eine vielseitige Fauna. Das ändert sich jetzt: Seit Neuestem erobert die Pflanzenwelt nämlich die Vertikale. Wandgärten sind der absolute Renner – und zwar im Innenbereich ebenso wie draußen. Das Tolle daran: In der Senkrechten sieht all das Grün nicht nur beeindruckend aus, sondern findet so auch Platz an Orten, an denen man es nicht erwartet. Auf diese Weise wird die Dachterrasse zum üppigen Garten und die Shopping Mall zum Dschungel. Das Büro bekommt einen grünen Energie-Kick und Pflanzenfreunde ohne Garten oder Balkon können sich so ihren Garten ganz einfach an die Wohnzimmerwand holen. Hier kommen die eindrucksvollsten, spannendsten und originellsten Wandgärten für drinnen und draußen.