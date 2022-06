Innenarchitektonisches Konzept eines Holzhauses in Berlin

Eine überaus schöne Gliederung erhielt das Badezimmer: Zur rechten Seite hängt ein weißer, langgezogener Trog, der sich durch seine minimalistische Gestaltung in den Hintergrund rückt. Die weißen Armaturen passen sich perfekt an das Waschbecken an. Innenarchitektonisches Highlight stellt die Dusch- und Waschsituation dar. Diese wird zunächst durch den weißen Rahmen akzentreich in Szene gesetzt. Verstärkt wird der Effekt durch die Neonröhre, die die gesamte Breite ausnutzt und für ein stimmungsvolles künstliches Ausleuchten sorgt. Natürliches Licht gelangt über das große Fenster zu linken Seite in den Raum. Im Bad taucht Holz sowohl im Boden als auch im Wandschrank auf, der sich vor dem Waschbecken anordnet. Die gedeckten Farben und Materialien gehen Hand in Hand und ergänzen sich tadellos.

Wichtige Informationen im Überblick:

Architekten: REICHWALDSCHULTZ Architekten

Tischlerarbeiten: Juan Martinez Carmelo

Architekt Rohbau: Heberle Mayer Architekten

Wohnfläche: 195 m²

Ort: Berlin

Bauzeit: 10.2013 – 05.2014

Kosten, Bauwerk Innenarchitektur: 190.000 Euro