Modern und bodenständig wohnen

Um das Projekt zu betrachten, welches wir euch in diesem Artikel mitgebracht haben, verlassen wir die europäischen Grenzen und begeben uns erneut nach Korea. Das Besondere an dieser Reise ist, dass wir uns dieses Mal vom städtischen Trubel fern halten und in einer familienfreundlichen und ländlicheren Gegend unterwegs sind. Mit viel Platz für die Privatsphäre und eigenen Interessen, befindet sich das Einfamilienhaus in einer Wohnsiedlung. Entworfen und umgesetzt wurde das Objekt von den Architekten von WOODSUN, die modernes und bodenständiges Wohnen gekonnt miteinander vereint haben.