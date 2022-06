joval – Design mit Herz und Verstand

Beim Tisch Plektron ist der Name Programm: Die Form der Platte erinnert an das kleine Plättchen, mit dem man Zupfinstrumente anschlägt. Die sternförmige Zierfuge sorgt jedoch gleichzeitig für eine harmonische Linienführung. Und überhaupt geht es beim Design von joval stets auch um Mathematik und Symmetrie, was man den Objekten in ihrer Ausgeglichenheit fraglos ansieht. Die Grundform der Tischplatte findet sich in seinen Beinen wieder und jede Linie kann im Grunde endlos fortgesetzt werden.