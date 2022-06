Bedruckt: Möbel und Wohnaccessoires mit Motiv

I LIKE PAPER ist ein junges Berliner Label, das sich darauf spezialisiert hat, mit Illustratoren und Designern einzigartige Kollektionen und Accessoires zu entwerfen – wie zum Beispiel diesen coolen Flashlight Lampenschirm by Mister Malik, der in eurer Bude garantiert alle Blicke auf sich zieht. In der Justice League Edition gibt es noch viele weitere durch Superhelden inspirierte Motive zu entdecken.