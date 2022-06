Stadthaus mit einzigartigem Innenraum

Das Architekturbüro Szturhärter Architekten GmbH baute in Köln ein Stadthaus um. Dieses war ordentlich in die Jahre gekommen und brauchte dringend eine Verjüngungskur. Mit dem richtigen Blick auf das Wesentliche kreierte das Büro ein wunderbares Zuhause, das einen loftartigen Charme versprüht und für Urbanität in den eigenen vier Wänden sorgt.