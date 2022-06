homify 360°: Amerikanisches Haus bei Hamburg

Ihr träumt von einem Haus im typisch amerikanischen Stil – aber in Deutschland? Dann lassen unsere Experten von The White House eure Wünsche wahr werden. Denn sie gelten als der Marktführer für amerikanisches Bauen in deutscher Qualität in Kerneuropa. Und auch der Gedanke des Energiesparens kommt nicht zu kurz: Das Unternehmen mit Sitz in der Holsteinischen Schweiz baut Häuser, die sogar weniger Energie verbrauchen, als es gesetzlich vorgeschrieben ist.

Werft mit uns einen Blick auf die außergewöhnliche Architektur und Inneneinrichtung eines Hauses in der Nähe von Hamburg.