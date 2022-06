homify 360°: Brasilianische Villa im Grünen

Die Hauptrolle spielt bei diesem Projekt ganz klar die Natur, die das Haus umgibt und in direktem Bezug zur Architektur steht. Bäume, Palmen, Pflanzen, Blumen, Rasen – saftiges Grün erstreckt sich, wohin das Auge blickt. Ein natürlich gehaltener Steinpfad führt durch den riesigen Garten, die Holzterrasse passt sich der Umgebung perfekt an. Alles in allem ergibt sich eine erfrischende, ruhige und einladende Atmosphäre, die zum Verweilen, Entspannen und Wohlfühlen einlädt.